Dépose de l'archange du Mont-Saint-Michel : 3e tentative ce mardi

La dépose de l'archange, qui coiffe le Mont-Saint-Michel, a déjà été reportée par deux fois à cause des conditions météorologiques non favorables. La statue sera décrochée du sommet de l'abbaye ce mardi 15 mars, dans les premières heures de la matinée.



L'envolée de l'archange, d'un poids de 800 kg, qui culmine à plus de 156 mètres au dessus du niveau de la mer, précèdera son départ en camion pour Périgueux pour y être restauré. C'est l'entreprise Socra, qui a déjà réalisé la rénovation de la statue de Napoléon à Cherbourg-en-Cotentin, qui sera chargée des travaux.



La statue qui domine l'abbaye devrait être de retour dans deux mois.