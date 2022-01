Hockey: après le match 3 contre Gap, le match vu des tribunes

"Rouen a dominé ce soir mais de manière stérile" Arnaud

Originaire de Dieppe, ce supporter tout juste agé de 40 ans a découvert le hockey il y a environ une douzaine d'années lors d'un match entre Rouen et Amiens. Depuis environ quatre ans, il vient assez régulièrement supporter les Dragons notamment lors des Play-offs.

Arnaud, vous rappelez vous quelle avait été l'issue du match la première fois que vous êtes venu ?

" Je ne me souviens plus du score mais Rouen l'avait emporté ça j'en suis sûr ! (sourire) "

Quelle est votre analyse du match, sur la défaite des Dragons 2-0 ?

" C'était un match très intense physiquement en 1ère periode. Les Rouennais ont voulu imposer leur force physique même s'ils ont baissé un peu le pied en fin de premier tiers. Gap a dominé au retour de la pause et ça c'est conclu par un premier but et après on ne les a plus vus. Un 3ème tiers encore dominé par Rouen mais ils ont pris un but en contre dans les derniers instants. Rouen a dominé ce soir mais de manière stérile."

Pensez-vous Rouen capable de renverser la vapeur dans le match 4 et de pourquoi pas remporter la série ? (Interview réalisée avant que les Rouennais l'emportent 4-0).

" Si Rouen met le même impact physique, il y a de fortes chances que Gap et surtout leur gardien ne réussissent pas à refaire le même match donc oui on peut renverser la tendance surtout encore une fois à domicile avec le public qui poussera très fort. Ca sera "el fuego" demain dans les tribunes (sourire). "