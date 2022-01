Le Bourget (France) (AFP). Germanwings: crash volontaire confirmé, contrôle médical accru recommandé

Les experts du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) ont confirmé dimanche le scénario d'un crash volontaire de l'A320 de la Germanwings le 24 mars 2015 dans les Alpes et recommandé un renforcement du contrôle médical et psychologique des pilotes afin d'améliorer la sécurité des vols.