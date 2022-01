Hockey: les Rapaces de Gap prennent le match 3

Le match commence avec une intensité rarement vue jusque là et si le premier tiers ne donne aucun but, les Rouennais auraient pu mener à la marque sur un palet qui semble franchir la ligne de but, avant qu'un défenseur Gapençais ne le dégage. Les arbitres de la rencontre n'accordent pas ce premier but qui intervient lors de la première supériorité numérique des Dragons.

Au retour de la première pause, ce sont les Rapaces qui se mettent en évidence et qui dominent largement ce début de 2ème tiers. Ils seront récompensés à la 8ème minute par un but de Matt Carter. La fin de 2ème tiers est plus à l'avantage des Jaunes et Noirs mais qui ne parviennent pas à égaliser jusqu'a la sirène du 2ème tiers.

Le 3ème tiers sera à sens unique pour les Normands qui vont dominer outrageusement leur adversaire (19 lancers à 5 dans cette période) mais à force de butter sur le gardien Gapençais Clément Fouquerel, les joueurs de Fabrice Lhenry se font pièger en contre à trois minutes de la fin du match par Marc-André Bernier. La sortie de Dany Sabourin en fin de rencontre ne donnera rien et les joueurs de Luciano Basile prennent une rencontre à l'extérieur, comme l'avaient fait les Rouennais lors du match 1 à Gap.

Suite de la série ce samedi 12 mars toujours à l'Ile Lacroix à 20h.

Dans l'autre demi-finale, Epinal prend l'avantage dans la série grâce à sa victoire contre Angers 3-1.

Luciano Basile: " Il y a eu un gros effort des deux équipes. Le 1er tiers était intense, surement le plus intense que j'ai vu depuis que je suis ici, depuis 2003. C'était incroyable, Rouen a eu ses temps forts surtout en fin de 2ème ou on été baricadé dans notre zone. On a su faire le dos rond. On a été bon en inferiorité. C'est une grosse victoire d'équipe pleine de solidarité et d'abnegation. Maintenant le match est terminé, il faut se concentrer sur le match de demain. Rivaliser contre un effectif comme Rouen avec nos trois blessés, c'est énorme. Rouen pour moi reste le grand favori pour le titre, rien n'est fait encore."

Anthony Rech: " C'est une grande victoire d'équipe. On est un groupe très soudé, ça se voit sur la glace. Personne n'est plus important qu'un autre et ce soir on a un grand gardien avec nous. On est très fort sans palet et on est bon en contre, c'est notre identité et c'est ce qui a marché ce soir. Ce sont eux les favoris, c'est peut-être la meilleure équipe que Rouen n'a jamais eu. C'est ma première victoire à Rouen. J'aime Rouen et je l'aimerai toujours et j'aime les joueurs que je connais là-bas. J'ai un grand respect pour le club et l'organisation. La victoire me fait plaisir mais ce n'est qu'un match, la série va être longue."

Fabrice Lhenry: " On a vu un match équilibré jusqu'a la moitié. Sur les trente dernières minutes, il n'y avait qu'une équipe sur la glace. On a manqué de reussite, d'efficacité. On aurait pu jouer le double de temps, on n'aurait pas marqué grâce à leur gardien. C'est domage mais il n'y a que 2-1, on sait que ça va être long. Cela va être difficile pour eux de réiterer un match comme ça demain. Ils ont laissé beaucoup d'énergie. Il va falloir en profiter demain pour égaliser. Il ne faut pas perdre espoir, il y a eu de bonnes choses ce soir. Je trouve que les joueurs ont tout donné, l'effort était là, l'intensité aussi, ça sera serré jusqu'au bout. Les joueurs sont confiants pour la suite. Demain, ils vont commencer fort. Nous, il faudra être prêts dès le debut et essayer de marquer en premier. Avec un public comme celui de ce soir, j'espère qu'on fera une belle perfomance demain pour les récompenser et aller à Gap à 2-2."