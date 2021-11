Entreprise : De la pratique à la création

L’histoire de “shift Up Engineering” a commencé au collège. Deux copains caennais, Romain Boireaux et Pierre-Geoffroy Plantet, se lient d’amitié au travers d’une passion commune, le VTT. “Nous faisions de la compétition ensemble et nous voulions tous deux devenir ingénieur dans notre domaine de prédilection”, raconte Romain.



Une même passion



Chacun fait son bout de chemin. Romain s’oriente vers une école d’ingénieur en automobile. De son côté, Pierre-Geoffroy continue parallèlement ses études et la compétition de haut niveau grâce à des horaires aménagés. Il devient conseiller en ingénierie et coureur international.

Les deux jeunes gens se retrouvent lors du mariage de Pierre-Geoffroy et créent leur société à Caen. “Nous avons deux activités. Le conseil en ingénierie pour des marques de VTT haut de gamme et la recherche et le développement pour nos projets internes. La première nous permet de vivre et avec les bénéfices, on investit sur la deuxième. On a déjà déposé le brevet d’un système hydrolique de suspension. À terme, nous souhaitons vendre un produit fini et non plus une idée.” Pratique. Tél. 09 81 00 23 23.