Le bilan de la rencontre entre Hervé Morin et les présidents des trois grandes agglos normandes

Pour la première fois, les présidents de la région Normandie et des grandes agglomérations normandes se sont rencontrés en même temps. L'occasion de faire le tour des grands dossiers et d'imaginer comment les agglos et la Région pourront travailler ensemble à l'avenir. Hervé Morin en donne quelques exemples :

Le bilan de la rencontre Impossible de lire le son.

La question des cinq aéroports normands (Caen-Carpiquet, Deauville, Le Havre, Rouen et Cherbourg) a été abordée une semaine après que la Métropole Rouen Normandie et la CCI ont annoncé la relance de l'aéroport de Boos, au sud-est de Rouen. Pour Hervé Morin, pas question d'exclure ce dernier du projet de gouvernance commune des aéroports qu'il porte à l'échelle normande. Avec un leitmotiv : créer une offre normande complémentaire. Ecoutez-le :

Une gouvernance commune pour les aéroports Impossible de lire le son.

L'élu régional a cependant refusé l'hypothèse d'une réouverture de lignes régulières touristiques à Rouen, une piste pourtant esquissée dans un communiqué de presse par la Métropole et la CCI Seine Mer Normandie, qui conditionnent la création de lignes régulières à l'arrivée d'exploitants privés :

La place de l'aéroport de Rouen Impossible de lire le son.

La prochaine rencontre entre les quatre dirigeants d'exécutifs locaux se déroulera en juin prochain. D'autres devraient suivre afin d'esquisser des projets sur lesquels les quatre collectivités pourraient travailler ensemble :