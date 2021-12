Londres (AFP). L'euro décroche face au dollar après les annonces de la BCE

Vers 13H00 GMT (14H00 à Paris), la monnaie unique européenne est tombée à 1,0836 dollar, au plus bas en une semaine, avant de s'installer autour de 1,0870 dollar. L'euro valait 1,0971 dollar vers 10H00 GMT et 1,1001 dollar mercredi vers 22H00 GMT. "La banque centrale a sorti l'artillerie lourde ce jeudi", alors que sa capacité à mettre en place un "bazooka" économique tant attendu avait été mise en doute après qu'elle a fortement déçu en décembre, a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda. En plus d'avoir abaissé ses taux, la BCE va aussi gonfler de 20 milliards d'euros par mois, à 80 milliards, le volume de ses rachats de dette sur les marchés, et a étendu le champ des titres éligibles pour ces opérations. Enfin, elle va lancer à partir de juin un nouveau programme de prêts géants de long terme aux banques. "Tout bien considéré, la BCE a répondu aux attentes, et l'on devrait obtenir de plus amples détails pendant la conférence de presse de Mario Draghi (le président de l'institution, ndlr)" à partir de 13H30 GMT, et "les marchés devraient rester volatils", a prévenu Craig Erlam. Dans ce contexte d'attente, certains analystes faisaient remarquer que la baisse de l'euro restait limitée. Certains même n'écartaient pas un renversement rapide de la tendance. "Je suis peut-être cynique mais combien de temps cela va-t-il prendre au marché pour se retourner en se disant que ces bonnes nouvelles reflètent combien la BCE pense que les choses vont mal ?", s'est ainsi demandé sur Twitter Alastair McCaig, analyste chez IG.

