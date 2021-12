L'Agenda en Normandie : jeudi 10 mars

MANCHE

Si vous aimez la danse, rendez-vous ce dimanche au Cinémoviking de Saint-Lô. Assistez au ballet Spartacus avec le Bolshoï de Moscou. C'est ce dimanche à 16h au Cinémoviking. Plus d'infos ICI

Saint-Lô Commerces organise un concours de dessin gratuit ouvert aux enfants de 0 à 12 ans à l'occasion de Pâques. A partir de samedi et jusqu'au 24 mars, les enfants doivent déposer leur dessin dans l'un des magasins de jeux ou de jouets de Saint-Lô. De gros œufs en chocolat sont à remporter. Retrouvez toutes les conditions pour participer ICI

CALVADOS

Ce jeudi soir, le groupe festif Boulevard des Airs est en concert au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. C'est à 20h. Et samedi ce sont les filles du groupe L.E.J qui seront présentes sur la scène du BBC. Ces deux concerts sont complets. Retrouvez toute la programmation ICI

1000 idées pour la maison, c'est le salon de l'habitat qui se tient à Caen à partir de vendredi et jusqu'à lundi. Un rendez-vous annuel incontournable pour découvrir les nouveautés en matière de construction, d'aménagement de son intérieur et de son jardin. 180 exposants seront présents. Le salon sera ouvert de 10h à 19h durant ces 4 jours. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Sommergeeks revient pour une 2ème édition ce dimanche à Sommervieu dans le Bessin. C'est un salon geek. Rendez-vous dimanche de 9h à 18h, l'entrée est à 3€. Le programme complet est à retrouver ICI

ORNE

Ce jeudi soir, assistez au concert du duo masculin Her à Alençon. Les deux hommes seront entourés par des musiciens et ils totalisent déjà plus de 250 000 écoutes sur des plateformes musicales. C'est ce jeudi soir à 21h sur la scène de La Luciole à Alençon. L'entrée est à 12€ sur place. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, se tient la 6ème édition du Salon des Terroirs et de l'Artisanat à l'Aigle. Cette manifestation organisée par le Rotary Club vous proposera des produits de régions de France. Une tombola sera également proposée. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h salle Michaux, à la Halle du Grû. L'entrée est gratuite.