Hockey : les Dragons de Rouen commencent leur demi-finale

On y est! Dès la fin de la saison régulière, on entendait dans les travées de la patinoire de l'Ile Lacroix, chacun faire de son côté son petit pronostic sur les éventuelles demi-finales qui se profilaient à l'horizon. Malgré un réglement légèrement modifié cette saison, en cas de victoire face à Grenoble lors des quarts de finale, il était fort probable de voir le champion de France en titre et vainqueur de la saison régulière, les Rapaces de Gap, rencontrer les Dragons de Rouen.

En effet, premier en saison régulière, les Gapençais rencontrent logiquement l'équipe la moins bien classée à la fin de cette phase, c'est à dire Rouen.

Après un quart de finale remporté quatre victoires à une face aux Brûleurs de Loups de Grenoble et de Gap face à Strasbourg sur le même score, les deux équipes vont se rencontrer à nouveau pour une série qui devrait encore se jouer sur des détails tant les quatre premières rencontres ont été indécises.

Deux victoires de chaque côté

En effet, aujourd'hui le bilan est de deux victoires partout dont notamment la dernière victoire en date à mettre au profit des Gapençais qui ont remporté la Coupe de la Ligue 4-2.

Le coach Fabrice Lhenry pourra compter sur son défenseur Olivier Dame-Malka, exclu contre Grenoble. Celui qui devait purger quatre matchs de suspension et donc rater le premier match de la série pourra être aligné car après avoir fait appel de cette décision, la suspension a été réduite, il pourra donc tenir sa place dès le premier match.

Le match 2 se déroulera également à Gap mercredi 9 mars alors que les matchs 3 et 4 se disputeront sur l'Ile Lacroix vendredi 11 et samedi 12 mars prochain.