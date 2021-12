Les faits divers du week-end à Rouen et dans son agglomération

Son apprenti boulanger lui dérobe la caisse

Il est 1h du matin ce mardi 1er mars, quand un boulanger havrais, installé rue Denfert-Rochereau, se rend compte que sa boutique a été visitée. Les voleurs sont passés par le toit où ils ont tordu une grille d'aération pour pénétrer dans la boulangerie. Ils ont ensuite utilisé une bombe de peinture rouge pour masquer l'objectif de la caméra de vidéosurveillance, bombe qui a été laissée sur place. Les cambrioleurs ont dérobé 500€ dans la caisse, des canettes et des friandises avant de repartir.

Le boulanger suspecte son apprenti de 16 ans d'avoir commis le vol. Il contacte sa famille, qui confirme qu'il n'est pas rentré de la nuit. Pendant ce temps, les enquêteurs repèrent une trace de semelle dans la peinture rouge ainsi que deux empreintes de mains sur le toit.

Le lendemain à 11h, la famille du suspect ramène au boulanger les chaussures de l'apprenti, dont les semelles sont marquées à la peinture rouge. Le jeune homme est interpellé et entendu. Il nie les faits, bien que les empreintes laissées sur le toit le confondent également. Il fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire et d'une mise en examen par le juge des enfants pour le 8 avril.

Agressée et dépouillée par trois femmes à Caudebec-lès-Elbeuf

Une femme de 48 ans, dont le métier est de rendre service aux personnes âgées à leur domicile, effectue sa tournée ce samedi 5 mars à 7h40. Arrivée impasse des FFI, à Caudebec-lès-Elbeuf, un véhicule avec trois jeunes femmes à bord arrive à sa hauteur. Elles en descendent, assènent descoups de poing à la victime et lui dérobent son sac à main. Choquée, cette dernière se rend aux urgences tandis que les policiers mènent les recherches. Ils retrouvent le véhicule et ses occupantes rue de la République, toujours à Caudebec. Ivres, elles reconnaissent les faits mais s'accusent mutuellement. Elles remettent aux forces de l'ordre le sac à main volé.

Deux d'entre elles, agées de 23 et 25 ans (résidant à Caudebec et à La Londe), n'opposent aucune résistance au moment d'être ramenées à l'hôtel de police. La troisième, âgée de 24 ans et habitant à Elbeuf, met un coup de poing au policier et doit être maîtrisée avant d'être conduite au commissariat, où toutes les trois sont placées en garde à vue.

2,40g d'alcool au volant d'une voiture sans permis

Samedi 5 mars à 22h45, un automobiliste au volant d'une voiture sans permis tourne sans mettre son clignotant, juste devant une patrouille de police. Celle-ci décide de le contrôler. Le conducteur, âgé de 40 ans et domicilié à Elbeuf, a 2,40g d'alcool dans le sang. Il a été ramené à l'hôtel de police et placé en cellule de dégrisement.

Interpellé pour un graff immense à Rouen

La Brigade Canine est en patrouille à Rouen dimanche 6 mars lorsqu'à 17h45, elle repère un graffeur sente de la Croix de l'Epine à Rouen. Le suspect est en train de réaliser un graff long de cinq mètres et haut de deux mètres sur le murs du cimetière de l'Ouest. Agé de 25 ans et domicilié à Aubevoye, dans l'Eure, il est ramené au commissariat de police pour être entendu.