Bagdad (AFP). Irak: l'EI revendique l'attentat suicide au sud de Bagdad

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'EI a affirmé qu'un kamikaze, présenté comme Abou Islam al-Ansari, avait fait exploser un camion piégé au niveau d'un checkpoint aux abords de la ville de Hilla. "Les +Rafida+ (terme péjoratif désignant les musulmans chiites) doivent comprendre que la bataille ne fait que commencer et que le pire est encore à venir", dit le communiqué. L'EI, organisation extrémiste sunnite, multiplie les attaques contre les chiites qu'elle considère comme des hérétiques. L'attentat qui a fait 47 morts et au moins 72 blessés est le plus meurtrier au véhicule piégé depuis le début de l'année en Irak.

