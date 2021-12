L'Agenda en Normandie : lundi 7 mars

MANCHE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Divergente 3 : Au-dela du mur». Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. C'est ce mardi soir à 20h et à 22h15 au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin.

Dans le cadre de la saison culturelle proposée par la Communauté de communes Avranches - Mont Saint Michel, le spectacle "Eskemm" aura lieu ce jeudi à 20h30 à la salle Victor Hugo d'Avranches. C'est du rock celtique. L'entrée est à 11€.

CALVADOS

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Divergente 3 : Au-dela du mur». Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. C'est ce mardi soir à 19h45 et à 22h15 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Tout ce week-end, le Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin se tient à Saint-Pierre-sur-Dives. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'habitant s'exposent aux Halles de Saint-Pierre-sur-Dives. Rendez-vous, samedi et dimanche, pour en profiter.

Les 32èmes Foulées LCL - Ville de Bayeux qui célèbre leur 20ème semi-marathon arrivent à grands pas. Rendez-vous ce dimanche, place St Patrice pour participer ou voir évoluer les coureurs à travers plusieurs parcours. Toutes les infos et les inscriptions ICI

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «Five» avec Pierre Niney. Cinq amis d'enfance rêvent depuis 15 ans d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion d'emménager ensemble se présente, ils n'hésitent pas une seule seconde surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer. Il se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre des stupéfiants. C'est ce mardi soir à 19h45 au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Samedi, ce sont les portes ouvertes du site universitaire d'Alençon-Damigny. Découvrez votre futur lieu d'études et de vie. C'est de 9h à 17h. L'entrée est libre. Plus d'infos ICI