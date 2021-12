La préfète de région achève sa tournée des départements normands par le Calvados

Pour démarrer sa visite du Calvados, Nicole Klein a participé ce matin à une table ronde sur le tourisme à Cabourg avant de découvrir l'Hôtel de la Préfecture, rue Saint-Laurent à Caen. La représentante de l’État en Normandie a ensuite participé à un déjeuner avec les députés et les sénateurs du Calvados ainsi qu'avec Jean-Léonce Dupont, président du Calvados et Joël Bruneau, maire de Caen et président de l'agglomération. « C'est important de les rencontrer même si au quotidien, c'est avec le Préfet du Calvados, Laurent Fiscus, qu'ils travaillent », a-t-elle indiqué.

Enfin, Nicole Klein est cet après-midi à Isigny Sainte-Mère où elle découvre la coopérative laitière éponyme.

Ancienne préfète de la Région Picardie, Nicole Klein a en Normandie à faire face à de « nouveaux modes de travail » en raison de l'implantation de la préfecture de région à Rouen et, en principe, du futur siège du Conseil régional à Caen. Une singularité qui complique la donne mais qui ne l'a rend pas impossible. Écoutez-là à ce sujet :

Nicole Klein est à nouveau attendue à Caen lundi 7 mars. La préfète doit participer à la seconde biennale de l'entrepreunariat féminin.