L'Agenda en Normandie : vendredi 4 mars

MANCHE

Le MJC de Cherbourg-en-Cotentin organise, ce vendredi soir, la 3ème et dernière étape de son concours de chant «Eclats de Voix». Le gagnant se produira le 29 juillet prochain sur la Scène Ouverte Estivale. La finale c'est ce vendredi à 20h à la MJC Centre, rue de l'Abbaye. L'entrée est à 3€.

Samedi, à Equeurdreville-Hainneville, dans le cadre du festival Polar, venez en famille mener une enquête sous la forme d'un rallye policier. Recherchez des indices dans les rues du centre-ville pour retrouver le coupable. Rendez-vous, ce samedi, à la maison de quartier du centre-ville d'Equeurdreville, à l'espace Guéroult de 14h à 16h30. L'animation sera clôturée par un goûter.

CALVADOS

En ce moment à Mondeville se tient la 5ème édition du festival Talents Aiguilles. Le festival qui valorise le monde artistique féminin. A l'affiche pour ce concert : Diane Tell, Jil Caplan et Amandine Bourgeois. Le festival Talents Aiguilles se déroule principalement au Carrefour Socio Culturel et Sportif de Mondeville.

Ce vendredi soir, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Monaco pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

Tout ce week-end, le Salon de l'Habitat se tient à Vire. Cinq espaces thématiques seront proposés : habitat, déco, immo', écologie, nature et jardin. Tous les acteurs de l'habitat seront présents pour vous conseiller. Rendez-vous, samedi et dimanche de 10h à 18h sur l'Hippodrome de Vire. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

ORNE

Ce vendredi soir, assistez à la pièce de théâtre «Bon pour accord» à Mortagne-au-Perche. Quand un dîner presque parfait se transforme en corrida. Fabien, en bon copain, organise un diner en l'honneur de son ami et collègue de travail Michel et de sa prétendante Roxana. C'est ce vendredi à 20h30 au Carré du Perche. L'entrée est à 25€.

Dimanche, il y a du vélo avec un critérium départemental à Bagnoles-de-l'Orne. Critérium route et VTT, concours d'éductation routière. C'est ouvert à tous et notamment aux non-licenciés. C'est de 8h à 18h.