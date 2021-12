Padang (Indonésie) (AFP). Séisme de magnitude 7,8 dans l'ouest de l'Indonésie, alerte au tsunami

Le séisme s'est produit vers 18H50 locales (12H50 GMT) à 24 km de profondeur et l'épicentre se trouvait à plusieurs centaines de km des îles de Mentawi, un petit archipel au sud-ouest de Sumatra, a précisé l'institut américain de géophysique (USGS). L'USGS a cependant indiqué sur son site que "la probabilité de victimes et de dégâts" était "faible". L'agence indonésienne de géophysique (BMKG) a lancé une alerte au tsunami dans différentes régions de Sumatra, notamment à Sumatra Nord et Sumatra Ouest, ainsi qu'à Aceh, Bengkulu et Lampung. La principale ville la plus proche à Sumatra était Padang. Un correspondant de l'AFP dans la cité a indiqué que le séisme avait été ressenti fortement pendant quelques secondes et que des habitants avaient quitté précipitamment leurs maisons. Cet événement a provoqué des scènes de panique dans les rues, selon la même source. Un responsable de la BMKG, Andi Eka Sakya, a cependant déclaré à la chaîne de télévision indonésienne TV One: "Pour le moment, nous n'avons pas d'informations de dégâts majeurs". De son côté, l'Australie a également lancé une alerte au tsunami dans des régions de l'ouest du pays-continent, voisin de l'Indonésie, mais l'a annulée par la suite. L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique. En 2004, un séisme sous-marin dévastateur, au nord-ouest de l'Indonésie, avait provoqué un gigantesque tsunami, tuant plus de 170.000 personnes en Indonésie et des dizaines de milliers d'autres dans plusieurs autres pays de l'océan indien.

