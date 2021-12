Les 32ème foulées LCL-Ville de Bayeux ce dimanche 13 mars

Maéva Danois, licenciée au club de Mondeville-Hérouville, vice-championne d’Europe espoir en 2015 est la marraine de la "La Reine Mathilde", course féminine de 5 km en courant ou en marchant, au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose

D'autres circuits sont aussi proposé, le programme est riche comme nous l'explique Daniel Goddridge, organisateur et président des foulées.

Daniel Goddridge Foulées 2016 Impossible de lire le son.

Plusieurs nouveautés sont à découvrir, sur la ligne d'arrivée, un écran permett aux coureurs de connaître leur temps immédiatement. Le chrono s'affichera avec le nom du coureur et les puces ne seront plus accrochées au dossard mais aux lacets.

Pour les inscriptions, les organisateurs demandent aux participants de privilégier les inscriptions en ligne, avec paiement sécurisé sur Internet. Par courrier jusqu'au jeudi 10 mars, par téléphone du 7 au 11 mars et, pour la première fois, au lycée Jeanne d'Arc dès le samedi 12 mars, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche 13 mars à partir de 10h.

Retrait de dossards au lycée Jeanne d'Arc samedi 12 mars de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche 13 mars à partir de 10h. Pièce d'identité obligatoire pour le 10km et le semi-marathon.

Tél. 02 31 21 20 27.

Mail. contact@fouleesbayeux.com.