Berlin (AFP). L'interdiction du parti néo-nazi NPD en débat devant la justice allemande

Interdire un parti est "une épée à double tranchant qui doit être maniée avec prudence. Elle limite la liberté pour préserver la liberté", a déclaré en préambule le juge Andreas Vosskuhle qui préside l'audience. "Chaque procédure d'interdiction de parti représente un défi pour un État libre constitutionnel et démocratique", a-t-il encore dit. La plus haute juridiction du pays, qui siège à Karlsruhe (sud-ouest), a prévu au minimum trois journées d'audience --mardi, mercredi et jeudi-- pour examiner cette requête déposée en décembre 2013 par le Bundesrat, la chambre haute du Parlement, où siègent les représentants des Etats régionaux. Elle ne devrait pas rendre sa décision avant plusieurs mois. Le Bundesrat estime que le NPD doit être interdit car il "veut déstabiliser et mettre à bas l'ordre libéral-démocratique" "de manière agressive et combattive". Seuls deux partis ont été interdits en Allemagne depuis 1945 : un héritier du parti nazi, le SRP, en 1952, puis le Parti communiste allemand (KPD), quatre ans plus tard. L'idée de bannir le NPD (Parti national-démocratique d'Allemagne), créé en 1964 notamment par d'anciens fonctionnaires du parti nazi, a ressurgi après la découverte en 2011 de l'organisation criminelle "Clandestinité national-socialiste" (NSU). Ses membres, proches du NPD, sont accusés d'avoir assassiné dix personnes, la plupart d'origine turque, entre 2000 et 2006. - Agents provocateurs ? - Mais la chancelière Angela Merkel a, elle, renoncé à se joindre à la demande du Bundesrat, même si le gouvernement juge le NPD "anti-démocratique, xénophobe, antisémite et contraire à la Constitution", alors qu'une précédente tentative d'interdiction du parti avait échoué en 2003 et tourné au camouflet pour la coalition Verts/SPD au pouvoir. La Cour avait alors estimé ne pas pouvoir trancher tant que des informateurs des services du renseignement intérieur (Verfassungsschutz) travaillaient au sein de la direction du NPD. Pour les juges, le risque était trop grand que ces "indics" aient pu agir comme agents provocateurs et amener le NPD à enfreindre la Constitution. Le NPD compte bien utiliser cet argument pour faire capoter la procédure, son avocat Peter Richter ayant affirmé qu'il était impossible de démontrer que des informateurs sont effectivement "déconnectés". Pour autant, les partisans de l'interdiction se montraient mardi confiants: "Nous sommes bien préparés et avons bon espoir que la procédure s'achève dans le bon sens", a jugé l'un des plaignants, le ministre de l'Intérieur de l'Etat régional de Saxe-Anhalt, Holger Stahlknecht. Mais selon certains juristes et associations, l'interdiction du NPD n'est pas politiquement justifiée. Horst Meier, juriste et auteur du livre "Interdiction du NPD: une pièce allemande en deux actes", y explique que l'une des forces de la Loi fondamentale est justement la liberté des partis. "Il faut apprendre à endurer les opinions absurdes et fausses" dans une démocratie, plaide-t-il, estimant aussi que le NPD ne représente pas de réel danger. - 'Enfumage' - Financièrement en difficulté (le parti a été privé de subventions en février 2013), le NPD ne compte plus d'élus qu'en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (est), et n'a réuni qu'1,3% des suffrages aux législatives de 2013. En outre, soutiennent d'autres opposants à l'interdiction, une telle procédure serait devenue caduque car la situation politique allemande a changé, avec l'émergence du mouvement islamophobe Pegida ou le succès grandissant du parti Alternative für Deutschland (AfD) qui surfe sur les craintes liées à l'afflux de plus d'un million de migrants en 2015. "C'est de l'enfumage", estime ainsi pour l'AFP Timo Reinfrank, coordinateur de la Fondation Amadeu Antonio, une organisation antiraciste qui porte le nom d'un Angolais assassiné à coups de battes de baseball dans le Brandebourg en 1990. "Celui qui croit que cette interdiction peut résoudre quoi que ce soit oublie un peu que c'est dans les esprits qu'il faut faire disparaître cette idéologie", a-t-il affirmé. Pour lui, "la priorité urgente, c'est d'empêcher que des attaques d'extrême droite se poursuivent contre les foyers de réfugiés".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire