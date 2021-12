L'Agenda en Normandie : lundi 29 février

MANCHE

Jeudi, venez donner votre sang à Condé-sur-Vire. Que vous soyez un habitués du don ou que vous donniez pour la première fois, rendez-vous ce jeudi de 15h30 à 19h à la salle des fêtes, située place de la Mairie.

Ce dimanche, le club Citroën de Pontorson organise son 30ème rassemblement. Il y aura une partie exposition de voitures et une autre vide-garage. C'est dimanche de 7h30 à 17h30 à la salle polyvalente de Pontorson. L'entrée est gratuite pour l'exposition et de 1€ pour le vide-garage.

CALVADOS

Jeudi, journée spéciale US Granville sur Tendance Ouest à l'occasion du ¼ de finale de la Coupe de France face à l'OM. De 6h à 9h, Tendance Ouest sera en direct du Derby, le bar des supporters. De 17h à 20h45, retrouvez Tendance Ouest en direct de l'esplanade du stade Michel d'Ornano. Puis suivez le match Granville/Marseille sur notre antenne.

Samedi, Jeff Panacloc sera au Zénith de Caen. Ilperd le contrôle sur Jean-Marc, un singe carburant à l’adrénaline. Lequel des deux va prendre le contrôle du spectacle ? A vous de le découvrir surtout quand Jeff devient Jean-Marc et vis versa. C'est ce samedi à 20h. L'entrée est à 38€.

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «La chute de Londres» avec Morgan Freeman. Les plus grands leaders du monde sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique. Mais ce qui avait commencé comme l'événement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre. C'est ce mardi soir à 19h45 et à 22h15 au Méga CGR de Saint-Saturnin.