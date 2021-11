Violente agression d'un gérant de bar-tabac pour tenter de lui voler sa recette à Petit-Quevilly

Il est 11h ce jeudi 25 février quand Police-Secours reçoit un appel provenant de Petit-Quevilly. Le gérant du bar-tabac "L'Hôtel de ville", situé en face de la mairie, vient d'être violemment agressé, quelques minutes plus tôt, par deux individus souhaitant dérober la recette de son établissement qu'il s'apprêtait à aller déposer à la banque.

C'est au moment d'embarquer dans son véhicule que le gérant subit l'assaut des malfaiteurs. L'un d'eux passe son bras dans l’entrebâillement de la porte qui se fermait, et asperge l'habitacle de gaz lacrymogène. Pendant ce temps, son comparse tente de récupérer la sacoche contenant la recette de la veille. Surpris, le commerçant de 56 ans assène un coup de portière à son agresseur qui prend immédiatement la fuite accompagné de son complice. Tous deux portaient gants et bonnet et n'ont pas pu être clairement identifiés.

Rapidement arrivée sur place, et malgré la mise en place d'un dispositif de recherche, la police n'est pas parvenue à retrouver les auteurs. Une enquête a été ouverte, et confiée à la brigade criminelle.