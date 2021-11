Hockey: les Dragons devront retourner à Grenoble

Les Rouennais mettent une grosse pression d'entée de jeu et obtiennent déjà un 5 contre 3 après trois minutes de jeu suite à deux penalités subies par les Grenoblois sur la même action. Malheuresement les Rouennais ne concluent pas ce premier avantage mais continuent de mettre de l'intensité sur la cage du portier Grenoblois toujours aussi impeccable pour son 2ème match de Ligue Magnus seulement.

Malgré un premiers tiers temps nettement à l'avantage des Normands, les deux équipes rentrent une première fois au vestiaire sur ce score de 0-0.

Les grenoblois ouvrent le score

Dès le retour de la pause, les Grenoblois semblent retrouver des couleurs et parviennent à ouvrir le score au bout de seulement deux minutes de jeu sur une des rares supériorités numériques accordées par les Rouennais par l'intermediaire de Julien Baylacq. Les joueurs de Fabrice Lhenry semblent avoir perdu leur hockey dans ce 2ème tiers mais Dany Sabourin encore performant ce soir maintient son équipe dans le match grâce notamment à un arrêt de grande classe à la mi-match. Les Deux équipes retournent au vestiaire sur le score de 1-0.

Le dernier tiers temps sera globalement dominé par les Dragons mais malgré un nombre de supériorités numériques important (neuf au total), ils ne parviendront pas à égaliser dans cette rencontre.

Les Jaunes et Noirs devront donc retourner à Grenoble pour disputer le match 5 samedi 27 février prochain.

Ce n'est que partie remise

Edo Terglav (coach de Grenoble): " On avait rien a perdre. On a demandé aux joueurs de sortir de cette patinoire ce soir avec la victoire, de ne pas avoir de regrets et c'est ce qu'on a fait. On a eu quelques penalités. On savait que Rouen c'est leur point fort dans cette série. On est tombé dans le piege au 1er tiers, on a pas patiné assez mais on a montré beaucoup de caractère et le gardien a été solide, ça nous a donné un 2ème souffle. C'est très satisfaisant. Lors des trois premiers matchs quand ça n'allait pas, on voulait forcer les choses, mais la on a pas paniqué, c'est le match qu'on voulait faire. Pour nous c'est un match à la fois. De retourer chez nous, d'avoir une bonne ambiance, les prochaines 60 minutes seront une nouvelle finale pour nous."

Patrick Coulombe: "On est déçu mais c'est ça les séries. Il faut tourner la page. On aurait aimé terminé ce soir devant nos supporters mais ce n'est que partie remise. On ira à Grenoble avec la confiance. On arrivera prêt là-bas pour un autre gros match. On a eu beaucoup d'avantages numériques, c'est là que le match s'est joué. On a pas su en profiter, eux ont reussi. On a eu peut-être un petit peu de fatigue, moins d'intensité. Il faut remédier à cela et revenir très fort à Grenoble, on sait le faire, je ne suis pas inquiet. Dès ce soir on oubli tout, on recharge les batteries et on se remet au boulot, la série continue. Ce sont des matchs de play-Offs, c'est toujours compliqué. On a été en chercher deux à Grenoble donc on arrivera prêt."

Yorick Treille: " On arrive pas à tuer le match malgré les opportunités. On manque de réalisme devant la cage, c'est surtout sur ça qu'on peut avoir des regrets. On savait qu'ils allaient rien nous donner, que la série peut être longue. Il faut reprendre des forces et être fort mentalement. Maintenant c'est match après match. On les connait, ils sont fort au 2ème tiers en général. Globalement, on leur a pas donné énormement. Nous, il manquait un peu de determination, c'était surement plus important pour eux. Ca sera très dur là-bas. Ils seront une nouvelle fois face à l'élimination. C'est à nous d'avoir le même esprit on sait qu'on est capable de gagner là-bas on la déjà fait."

Fabrice Lhenry: " On a manqué d'efficacité au premier tiers. C'est malheureux parce que sur les troiis derniers matchs, le powerplay marchait bien. C'est vraiment des situations importantes et ce soir on a pas été efficace. C'est dur d'en gagner quatre à la suite, on sait que ça allait pas être facile contre Grenoble, on avait l'opportunité de le faire chez nous devant notre public même s'il nous a pas trop poussé ce soir mais malheursement ça ne l'a pas fait. La chose positive reste qu'on mène 3-1 et qu'il nous reste qu'un seul match à gagner, je suis assez confiant."