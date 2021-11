Fabrice Adde, le normand aux côtés de Léonardo Di Caprio dans "The Revenant"

Fabrice Adde, le français qui incarne le rôle de "Toussaint" chef des trappeurs de l'ouest canadien est normand, originaire de Muneville-le-Bingard, petite commune de 700 habitants au nord de Coutances, ses parents sont agriculteurs.

Il entre au Conservateur de Liège en 2003, avant de tourner en 2005 dans un film bien connu des Manchois "Paul dans sa vie".

Retrouvez Fabrice aujourd'hui dans The Revenant aux côtés de Léonardo Di Caprio, le film est nommé 12 fois aux Oscars.

L'histoire

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.