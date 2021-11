Hockey: les Dragons de Rouen à un match de la qualification !

Revenus de Grenoble avec les deux victoires, les Rouennais pouvaient aborder cette rencontre un peu plus sereins mais ce sont les Grenoblois qui dominent ce début de partie et qui ouvrent logiquement la marque sur la première supériorité numérique qui leur est offerte par un mouvement conclu par Eric Chouinard après 3'50 minutes de jeu.

Les Rouennais reviennent peu à peu dans la partie et le jeu s'équilibre entre les deux équipes dans un premier tiers temps qui sera arrêté au bout de 18'20 minutes pour des raisons techniques, la cage du gardien Grenoblois ne se fixant pas bien sur la glace.

La fin du premier tiers temps est donc joué après les quinze minutes de pause et c'est le moment choisi par Olivier Labelle pour reprendre un rebond devant la cage sur la première supériorité numérique des Normands dans la dernière minute de jeu 1-1.

Les Grenoblois subissent la pression

Le 2ème tiers temps commence donc imédiatement après la fin du premier mais ne donnera aucun but grâce notamment au gardien Rouennais Dany Sabourin auteur de plusieurs arrêts successifs, qui maintient le bateau Normand à flot.

Dans le dernier tiers, les Grenoblois subissent la pression Jaune et Noire et accumulent les pénalités et notamment un 5 contre 3 qui ne donnera rien à part un tir sur le poteau.

Seulement, sur la pénalité suivante, Loic Lampérier va donner l'avantage dans cette partie sur une bonne deviation d'une passe d'Olivier Labelle 2-1. La partie se durcie quelque peu avec quelques echaufourrées ici et là provoquées par des Grenoblois qui semblent enervés en cette fin de match. Les joueurs de Fabrice dominent clairement cette fin de rencontre et sur une enième supériorité numérique, Sacha Treille envoi un missile de la bleue sans contrôle qui vient se loger dans les filets du portier Isérois qui aura donné beaucoup de fil à retordre aux Normands dans cette rencontre 3-1.

Les Dragons sont donc à une victoire de la qualification en demi-finale grâce à ce nouveau succès. Le match 4 aura lieu ce soir mercredi 24 février toujours sur l'Ile Lacroix à 20h.

Le dernier match, c'est le plus dur

Nicolas Arrossamena: " On a poussé fort ce soir. On a mal entamé le match. Ils sont mieux rentrés que nous. On a su rebondir assez rapidement pour pas qu'ils ne prennent de l'avance. On les a poussé, ce qui leur a fait prendre des penalités. Cela nous a aidé ce soir. On va se reposer pour demain. On va soigner les petits bobos et on va repartir. Il faut qu'on finisse la série demain, on a pas envie de repartir à Grenoble, mais le dernier match, c'est le match le plus dur. Eliminer une équipe c'est vraiment dur ça m'est arrivé avec Gap la saison passée, ce n'est pas acquis, il faudra aller la chercher. Grenoble n'est pas mort, ils joueront avec aucun complexe, il faut garder le même etait d'esprit et la meme rigueur que ce soir."

Marc-André Thinel: " Ca ressemblait aux deux premeirs matchs. Ca a été très disputé. On a marqué des gros buts sur nos supériorités, on aurait peut-être pu en mettre plus mais c'est les Play-Offs, la victoire est importante, il reste le dernier clou à enfoncer ça sera le plus dur mais on est bien parti. il faudra bien partir et marquer d'entrée, mentalement ça pourrait les affecter même s'ils n'ont rien a perdre. C'est une équipe très forte offensivement comme nous donc ça pourra aller d'une côté comme de l'autre il faudra faire attention."