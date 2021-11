Paris (AFP). Ligue des champions: le Barça en force, le Bayern concède le nul à Turin

Les deux grosses affiches à ce stade de la compétition reine du football européen ont pleinement tenu toutes leurs promesses, avec une prime pour les favoris catalans et bavarois. A l'Emirates Stadium, les tenants du titre ont souffert plus que prévu contre une équipe d'Arsenal bien en place et dangereuse en attaque. Mais c'est l'inévitable Messi qui a ouvert le score au bout d'un contre rondement mené par le trio offensif Messi-Suarez-Neymar, le Brésilien prenant appui sur l'Uruguayen avant de servir l'Argentin, dont le contrôle a éliminé le portier tchèque d'Arsenal Petr Cech (1-0, 71e). Cette ouverture du score a cassé les jambes des Gunners, qui vont amèrement regretter leur manque de réalisme, notamment Olivier Giroud de la tête tout près de tromper l'Allemand Marc-André ter Stegen (59e). Sur une faute de Mathieu Flamini, Messi a obtenu un penalty à la 82e, qu'il s'est empressé de transformer (2-0), pour donner un avantage conséquent avant le match retour le 16 mars au Camp Nou. Les hommes d'Arsène Wenger devront marquer au moins à deux reprises pour espérer, alors que les Barcelonais ont enchaîné un 33e match sans défaite mardi soir à Londres. - Une Juventus renversante - A Turin en revanche, les finalistes de l'épreuve l'an passé ont réussi à retourner une situation mal engagée. Les Turinois ont encaissé le premier but au plus mauvais moment, à quelques secondes de la pause: sur un débordement côté droit d'Arjen Robben, Douglas Costa a remis la balle de volée dans la surface. La mauvaise relance de Andrea Barzagli a atterri dans les pieds de Thomas Müller à une dizaine de mètres du but délaissé par Buffon. L'avant-centre allemand a encore une fois fait parler son sens du but, pour sa 6e réalisation. Cette ouverture du score est venue récompenser la nette domination des Munichois, alors que Müller avait déjà raté l'immanquable à six mètres, sur une offrande de Robert Lewandowski, un peu plus tôt. Et Robben y est allé de sa spéciale: idéalement servi par Lewandowski dans la surface, il a crocheté Barzagli et enroulé sa frappe du pied gauche pour se loger dans le petit filet de Buffon impuissant (55e). Mais la révélation turinoise de cette saison Paulo Dybala est venu donner un espoir aux supporteurs turinois (63e), avant que Stefano Sturaro, entré en jeu à la 69e minute, n'égalise pour la Juve (2-2, 76e). Avec quelques occasions dans les dix dernières minutes, les Bianconeri auraient même pu réaliser la bonne opération. Au match retour, les Turinois seront obligés de marquer au moins un but à l'Allianz Arena dans trois semaines, pour espérer revoir les quarts de la C1.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire