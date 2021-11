Le Vigan (France) (AFP). Abattoir du Vigan: ouverture d'une enquête, Le Foll dénonce des pratiques intolérables

"Le procureur de la République d'Alès a été destinataire mardi 23 février 2016 d'une plainte de l'association L214 dénonçant des faits de sévices graves, mauvais traitements sur animaux et violation de la réglementation relative à l'abattage", écrit Nicolas Hennebelle dans un communiqué. "Cette plainte vise principalement les conditions d'abattage des bovins, cochons et moutons dans l'abattoir du Vigan. Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire afin de vérifier les éléments contenus dans cette plainte", poursuit-il. Cette enquête sera menée par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, en co-saisine avec la brigade des recherches de la gendarmerie du Vigan, précise-t-il. "Stéphane Le Foll condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques intolérables et a immédiatement diligenté une enquête de la Brigade nationale d?enquête vétérinaire et phytosanitaire", annonce par ailleurs le ministre dans un communiqué distinct. "Dès novembre 2015, Stéphane Le Foll a donné instruction aux Préfets de s?assurer de la prévention de tout acte de maltraitance lors de l?abattage", rappelle-t-il également. Une autre enquête préliminaire avait été ouverte après la diffusion, en octobre 2015 par la même association, d'une autre vidéo dénonçant des mauvais traitements infligés aux animaux dans l'abattoir d'Alès (Gard): elle est toujours en cours au parquet d'Alès, ajoute encore ce dernier dans son communiqué.

