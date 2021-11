Impôts locaux : une hausse prévue à Rouen en 2016

Principal argument de cette révision de la fiscalité locale, la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État, qui enregistre cette année une baisse de 3,4 millions d'euros. Pour l'heure, aucun chiffre n'est encore clairement déterminé, même si d'après la mairie, la hausse devrait rester modérée.

Des économies pour continuer à investir

Si les efforts engagés précédemment vont être poursuivis, y compris dans le domaine des économies de gestion, pour continuer à investir, la municipalité compte sur le développement de ses partenariats, notamment avec les collectivités que sont la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie.

Des économies qui passent également par le recentrage des investissements de la Ville sur les deux axes majeurs que sont l’entretien des bâtiments municipaux et la rénovation urbaine.

Que l'on se rassure toutefois, si de nouvelles économies sont annoncées en parallèle de cette revalorisation fiscale, elles ne devraient pas mettre en péril l'événement annuel « Rouen sur mer », considéré comme l'une des manifestations les plus importantes de la Ville, et qui sera donc maintenu et même rallongé en repassant à une durée totale de quatre semaines.