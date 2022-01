Rouen. Le département de Seine-Maritime vote un budget contesté

1,795 milliard d'euros. C'est le montant du budget du département de Seine-Maritime, en baisse de 2,5 % par rapport à 2017. Comme le veulent les compétences du département, il est consacré en grande partie aux solidarités avec notamment le versement du RSA et de l'APA pour 813 millions d'euros. Le conseil départemental parle d'un budget équilibré, sans hausse d'impôts locaux dans un contexte économique qui tend à s'améliorer.

Fronde de l'opposition

L'opposition socialiste dénonce de son côté une réduction de l'accès aux aides au logement. Les plafonds d'aides maximums ont été revus à la baisse et le délai de carence entre deux demandes passe de 1 à 2 ans sur le Fonds de solidarité logement. "La droite rabote un dispositif utile aux Seinomarins et remet en cause la raison d'être du département : la solidarité", écrit le groupe "Pour les Seinomarins", dans un communiqué. Lundi 11 décembre 2017, le syndicat Sud santé sociaux et le Front social de Rouen ont aussi organisé un rassemblement devant le conseil départemental. Ils estiment que la collectivité "utilise comme variable d'ajustement les dépenses liées aux actions sociales dont il a la charge".

