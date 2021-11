Hockey: les Dragons de Rouen prennent une petite option sur la qualification

Le match commence comme celui de la veille avec un premier but sur la première supériorité numérique offerte par les Grenoblois et cette fois-ci, c'est Olivier Labelle qui ouvre la marque à la 8ème minute. Comme la veille, le match est serré et ce sont les locaux qui égalisent toujours dans ce premier tiers par l'intermédiaire de Sebastien Bisaillon au bout de 17 minutes.

Au retour de la première pause, c'est Mark Matheson qui est à la déviation pour le 2-1 encore une fois sur une supériorité numérique à 4,28 min. Encore une fois, les Bruleurs de Loups vont revenir dans la partie par Danick Bouchard peu avant la mi-match 2-2.

Le dernier tiers s'annonce donc plein de suspense et pour la première fois dans cette rencontre, ce sont les Grenoblois qui prennent l'avantage au bout de huit minutes par Sébastien Gauthier. Cet avantage sera de courte durée puisque l'égalisation intervient deux minutes plus tard sur un but de Loïc Lampérier 3-3. La fin de match est serrée et c'est le joueur emblématique du club Rouennais Marc-André Thinel qui offre la victoire aux Normands.

Avec deux victoires obtenues à l'exterieur et une série menée 2-0, les joueurs de Fabrice Lhenry ont pris une légère option sur une potentielle qualification en demi-finale. Les deux prochaines rencontres auront lieu sur l'Ile Lacroix mardi 23 et mercredi 24 février prochain.