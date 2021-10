Vol et stupéfiants : prison

Un homme de 30 ans a été condamné à un an de prison de ferme lundi 26 avril par le tribunal de Caen.

L'accusé avait commis un vol dans une école de Caen le 20 février dernier et avait été interpellé en possession d'héroïne. Il devra obligatoirement soigner sa dépendance et indemniser les parties civiles.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire