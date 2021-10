Une caennaise de 43 ans à été condamnée à six mois de prison ferme par le tribunal de Caen. En janvier dernier, elle avait été interpellée pour vol à l'étalage dans un grand magasin de bricolage de Mondeville ; plus tard, les policiers avaient retrouvé plus de 250 vêtements volés et autres objets de pacotille chez elle. La quadragénaire pourrait être victime de troubles psychologiques.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire