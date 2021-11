"Les négociations vont se poursuivre ce soir. Un conseil des ministres ne sera pas possible ce soir. Il aura lieu si et quand un accord est conclu", a indiqué M. Cameron sur Twitter. Un tel conseil aurait pour but d'annoncer la date du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE, qui pourrait se tenir dès cet été en cas d'accord ce weekend à Bruxelles.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire