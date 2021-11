Bruxelles (AFP). Brexit: les Européens espèrent conclure au finish vendredi

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 devaient se retrouver en milieu d'après-midi pour un déjeuner, plusieurs fois retardé, censé sceller le compromis qui met l'Europe sous tension. "J'étais ici jusqu'à cinq heures du matin pour essayer d'aboutir, et nous avons fait quelques progrès, mais il n'y a toujours pas d'accord", a déclaré David Cameron, qui a enchaîné jusqu'à l'aube tête-à-tête et réunions en petit comité pour aplanir les divergences sur ses demandes de réformes, certaines controversées. "Je ne conclurai un accord que si nous obtenons ce dont la Grande-Bretagne a besoin", a martelé le dirigeant conservateur. Il veut arracher un accord des chefs d'Etat et de gouvernement européens qui lui permettrait d'organiser dès juin le référendum promis sur le maintien ou non de son pays dans l'UE. A Bruxelles depuis jeudi matin, il a cultivé l'image d'un dirigeant batailleur face à ses partenaires continentaux, déterminé à faire mentir les journaux britanniques qui l'annoncent déjà perdant. Vendredi, le tabloïde eurosceptique Daily Express barrait sa Une d'un "Vous ne pouvez pas gagner, Monsieur le Premier ministre". Mais d'autres responsables européens semblaient eux aussi jouer une partition à l'adresse de leur opinion publique, tout en s'efforçant d'empêcher un "Brexit", la sortie "catastrophique" du Royaume-Uni de l'Union. La Grèce a menacé de bloquer un accord avec M. Cameron si ses partenaires européens venaient à fermer leurs frontières avant la date du prochain sommet UE-Turquie consacré à la crise migratoire, prévu début mars. L'arrivée de plus d'un million de réfugiés et de migrants en Europe l'année dernière a fait réagir certains pays de l'Europe centrale qui ont imposé des restrictions sur leurs frontières, jugeant Athènes incapable de gérer le flot. - 'Pas de deuxième chance' - "Le message est très clair. Il n'y aura pas de deuxième chance, c'est maintenant ou jamais", a lancé le Premier ministre belge Charles Michel. La Belgique se pose en rempart, avec la France et le Luxembourg, contre les exigences de M. Cameron d'avoir un droit de regard sur le renforcement de la zone euro, à laquelle Londres n'appartient pas. Même si les électeurs britanniques restent partagés, la perspective d'un "Brexit" - une sortie du Royaume-Uni de l'UE - fait trembler l'Union, déjà ébranlée par une crise migratoire sans précédent depuis 1945. "Bien sûr, le diable se cache dans les détails. Nous devons négocier sur des questions en suspens comme les aides sociales au travail, le frein d'urgence" proposé pour que Londres puisse suspendre leur paiement, "et quel en serait le cadre temporel", a souligné le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. La mesure est très sensible pour les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui la jugent contraire aux intérêts des centaines de milliers de leurs ressortissants installés outre-Manche. Mais vendredi matin, l'Estonien Taavi Roivas prévenait: "Nous défendons tous nos intérêts nationaux, mais nous devons aussi nous rappeler que si la Grande-Bretagne nous quitte, on restera sans rien". Vers 06H00 vendredi, "les juristes ont pris le relais" des dirigeants pour tenter de traduire le résultat de leurs tractations en un texte de compromis. S'en est suivi une nouvelle série de rencontres bilatérales ou trilatérales. "Je m'attends à ce que cette nuit et demain (vendredi) ces discussions se poursuivent même s'il n'est pas à exclure que cela déborde sur le week-end", a relevé Mark Rutte. Jeudi soir, M. Cameron avait réclamé devant ses 27 pairs un "accord crédible (...) qui soit assez fort pour persuader les Britanniques de soutenir l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne". L'occasion se présente de régler le problème des relations entre Londres et le continent "pour une génération", a fait valoir le Premier ministre, confronté à un puissant courant eurosceptique au sein même de son parti, le Parti conservateur. Sur l'autre question brûlante, la crise migratoire, qui divise les 28 et à laquelle ils ont consacré plus de six heures de débats jeudi soir, les Européens ont exigé de la Turquie des "efforts supplémentaires, résolus" pour combattre les passeurs et endiguer les flux, conformément à un accord signé fin novembre avec Ankara.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire