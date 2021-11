Le scénariste rouennais Cyril Gely tient le haut de l'affiche

Depuis mercredi dernier, Cyril Gely est en haut de l'affiche. Ce Rouennais, installé dans la région depuis dix ans, a écrit le scénario du film Chocolat, qui relate le destin du premier artiste noir de la scène française au XIXe siècle. Pour le scénariste, tout commence lorsqu'il intègre l'école de théâtre La Rue Blanche après un Master de finances. "Je faisais ça pour être comédien et finalement je n'avais pas envie de rester dépendant des autres."

"J'écris au sens large"

C'est ainsi, que, de romans en pièces de théâtre, Cyril Gely se spécialise dans l'écriture. En 2011, sa pièce de théâtre Diplomatie est portée à l'écran et il reçoit en 2015 le César de la Meilleure adaptation. Une consécration pour le scénariste. Plus récemment, il travaille sur le scénario de Chocolat, sorti le 3 février sur les écrans. "Je connaissais l'histoire, et j'ai consulté beaucoup d'archives pour écrire le scénario même si finalement, je ne suis pas tellement resté fidèle à l'histoire originale, explique Cyril Gely. J'ai choisi l'angle du rire, du rire pour séduire, pour gagner sa vie et pour se défendre." Rapidement, le choix du réalisateur s'est imposé. "Roschdy Zem avait vécu ces problèmes de racisme, il pouvait apporter une dimension supplémentaire au film." Pour interpréter Chocolat, c'est Omar Sy que Cyril Gely a choisi. "C'était lui ou rien", avoue le scénariste. S'il a d'autres projets d'écriture en cours, notamment la sortie d'un roman au mois de mars, Cyril Gely n'envisage pas pour le moment de passer derrière la caméra. "Je prends tellement plaisir à écrire que cela me suffit amplement."