Bruxelles (AFP). Brexit: aucune garantie que l'UE parviendra à un accord

"Après mes consultations ces dernières heures, je dois l'avouer franchement: il n'y a toujours pas de garantie que nous parviendrons à un accord", a reconnu M. Tusk à la veille d'un sommet des dirigeants européens à Bruxelles consacré principalement à la question du "Brexit". "Nous avons des divergences sur certains points politiques et je suis parfaitement conscient qu'il sera difficile de les surmonter", a expliqué le président du Conseil dans la lettre d'invitation au sommet qu'il a adressé aux 28 chefs d'Etat et de gouvernement, adjurant ces dernier de "rester constructifs". Dans sa lettre, M. Tusk qualifie le sommet de jeudi et vendredi de "moment crucial pour l'unité de notre union et pour l'avenir des relations du Royaume-Uni au sein de l'Europe".

