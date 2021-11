Ils mettent un faux dinosaure en plein milieu d'une route !

Selon la BBC les habitants de la ville de Godshill sont tombés sur un tricératops factice mais taille réelle au beau milieu de la route.

Les photos ont vite circulé sur les réseaux sociaux et le propriétaire du Jurassic Garden a reconnu un de ses pensionnaires.

Apparemment il faudrait 5 personnes pour bouger le dinosaure. Il a ainsi fallu faire intervenir les équipes de maintenance des routes de l’île pour déplacer la bête et le rendre au parc.

Pas de blessé, plus de peur que de mal mais la scène paraît tout de même plus vraie que nature, on se croirait dans un film de Spielberg !