Le Pavillon, rue de la Délivrande

Preuve en est avec le plat du jour fixé à 7,50 euros et qui, lors de ma venue, était constitué de tagliatelles à la carbonara, fraîches et copieusement servies.



Standard brasserie

Du côté des entrées, le palais peut voyager sur terre comme en mer : rillettes de poisson, tomates mozzarella, jambon de pays, terrine de campagne ou salade de crudités, toujours entre 3,50 euros et 3,90 euros.

Par la suite, l’émincé de hampe de bœuf (8,90 euros)avec sa sauce au poivre était un bon choix, tout comme l’émincé de dinde “vallée d’Auge” (9,90 euros), accompagné de riz basmati. L’une des personnes qui m’accompagnait a opté pour une salade de chèvre, bien garnie. Mais comme dans les autres restaurants caennais, le fromage de chèvre était loin d’être l’ingrédient principal. À souligner aussi le prix abordables des desserts comme la crème brûlée à 3,50 euros.

Côté ambiance, peu d’originalité, mais la salle comble, le volume sonore reste toujours agréable. La luminosité qui investit l’espace l’est tout autant. Le tour de cette bonne table ne serait pas complet sans mentionner la bonne humeur du personnel, et notamment du serveur toujours à l’aise pour alimenter une conversation, avec une petite touche d’humour.