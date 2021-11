Lille (AFP). Michel Drucker raconte 50 ans de carrière dans son premier one man show

Un canapé rouge et la mire de l'ORTF au fond de la scène : pendant 1H45 Michel Drucker, en costume noir et chemise blanche, raconte "l'envers du décor" de son parcours, de Léon Zitrone qui "l'a pris sous son aile" en 1965 à la célèbre émission dominicale qu'il anime depuis 1998. "Je voulais faire quelque chose qui n'a jamais été vu et que les gens retrouvent leur vie à travers la mienne", résume Michel Drucker samedi à Lille, après la 6e représentation de son spectacle. Sur scène, ce fan de vélo, qui a vu passer "trois générations d'artistes et de politiques" et qui possède "5.000 heures d'images à l'INA", s'essaie aux imitations - "elles sont foireuses", prévient-il au début de son spectacle -, confie ses souvenirs de télévision en enchaînant les anecdotes d'une vie "pas comme les autres" et parle surtout des stars qu'il a côtoyées. Comme Johnny Hallyday, "son complice", un homme "hors-norme", qui l'appelle un jour à 4H00 du matin pour lui demander de le déposer en hélicoptère ? Michel Drucker a son brevet de pilote - au Stade de France lors de son prochain show, mais aussi Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Romy Schneider... Puis Martine Aubry, la maire de Lille, une femme ayant "beaucoup d'humour" ou encore Jacques Chirac - un "fou de western" qui lui aurait dernièrement dit que "Vivement Dimanche" "manque de gonzesses". Le spectacle est aussi ponctué d'extraits de ses interviews cultes : comme celle avec Serge Gainsbourg visiblement ivre qui déclare sa flamme en direct à Whitney Houston, en anglais et en termes particulièrement crus. "A chaque fois que je vois cette séquence je stresse", avoue-t-il, presque trente ans plus tard. - "Préparer la suite" - Cet homme, "vendu avec le poste" comme lui ont dit deux jeunes marseillaises rencontrées dans un train, est né à Vire (Calvados) le 12 septembre 1942. Vingt ans plus tard, cet autodidacte - et ancien cancre -, commence sa carrière comme journaliste sportif à l'ORTF avant de se consacrer au divertissement. Il présentera tour à tour "Tilt Magazine" sur la même chaine, "Les Rendez-vous du dimanche" sur TF1 et "Champs-Élysées" sur Antenne 2 d'où il sera évincé, jugé "has-been" par la direction. Il présente alors "Stars 90" sur TF1, puis il retrouve France 2 avec "Studio Gabriel" avant d'animer "Vivement Dimanche". Il a été désigné animateur le plus emblématique du PAF depuis 1950, au coude à coude avec Léon Zitrone, selon un sondage d'OpinionWay pour TV Magazine. Pour autant, sa place à France 2 n'est pas assurée. Il s'est récemment épanché dans les médias sur le "racisme de l'âge" pratiqué, selon lui, par Delphine Ernotte à France Télévisions. "Dans n'importe quel métier, on n'est plus sur le marché à 73 ans (...) Je m'y attends tellement qu'inconsciemment c'est pour ça que je suis allé sur scène, pour préparer la suite", a-t-il confessé samedi après le spectacle. "Quand on fait ce métier depuis très longtemps, c'est normal que le patron se pose des questions; moi-même je m'en pose; ça fait des années que je me dis +Est-ce que je ne fais pas la saison de trop ?+", a-t-il affirmé, assurant toutefois qu'il allait "sans doute signer" un nouveau contrat de deux ans avec France Télévisions. Selon un sondage pour Téléstar paru en janvier, 46,8% des personnes interrogées considèrent qu'il devrait "prendre sa retraite et laisser sa place à la télévision". Michel Drucker sera en tournée en province avec son one-man-show jusqu'au 30 avril puis jouera au théâtre des Bouffes-Parisiens à partir du 1er octobre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire