Paris (AFP). Mort de l'acteur Roger Hanin, commissaire Navarro et beau-frère de Mitterrand

Le cinéma et la politique. L'acteur Roger Hanin, connu dans la France entière pour son rôle de commissaire dans la série télé "Navarro", est mort mercredi à l'âge de 89 ans, ravivant le souvenir des années François Mitterrand dont il a été l'intime. Le comédien pied-noir a succombé mercredi matin à une "détresse respiratoire" à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, a annoncé à l'AFP le réalisateur Alexandre Arcady, avec lequel il avait tourné "Le Grand pardon". Il sera inhumé jeudi à Alger, au cimetière israélite Saint-Eugène où repose déjà son père. Sa dépouille sera acheminée à bord de l'avion du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Les politiques, le président François Hollande en tête, ont immédiatement rendu hommage à l'acteur "populaire" et à l'"homme de gauche" qui a marqué de sa présence les deux septennats de l'ère Mitterrand. Cet homme grand et massif avait épousé en 1959 la productrice Christine Gouze-Renal, morte en 2002, s?ur de Danielle Mitterrand, devenant un familier du président. François Hollande a rendu hommage "à cet acteur populaire, à la faconde familière à des générations de Français qu'il a su toucher tout au long de sa carrière". "Avec la mort de Roger Hanin, un acteur populaire, une figure du cinéma français, un homme de gauche et de convictions nous quitte", a réagi le Premier ministre Manuel Valls, tandis que la ministre de la Culture Fleur Pellerin saluait un comédien qui avait su incarner une "culture populaire engagée et exigeante". "Il n'est pas si facile de plaire si longtemps et à de si larges publics", a-t-elle observé. François Bayrou, le président du MoDem et maire de Pau, a rappelé dans un tweet "l'histoire chaleureuse et riche" entre Roger Hanin et la ville de Pau avec la création d'un festival de théâtre. Populaire, Roger Hanin l'était devenu grâce à l'immense succès de "Navarro" sur TF1. Nonce Paolini, PDG de la chaîne, a salué "un grand comédien, un homme chaleureux, très aimé du public". Depuis le premier épisode, en octobre 1989, des millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de ce commissaire divisionnaire incorruptible. Il a tourné aussi dans près d'une centaine de films, son imposante stature lui valant d'être cantonné dans des rôles de durs. C'est avec Alexandre Arcady, né à Alger comme lui, qu'il connaît le succès notamment avec le rôle d'un pied-noir qui, après les événements en Algérie, revient en France dans "Le coup de Sirocco". - Fils de communiste, petit-fils de rabbin - "Il était de la même trempe populaire que Gabin et Belmondo", a déclaré à l'AFP le réalisateur, qui a dit "perdre un deuxième père". "Ce que je regrette, c'est que Roger Hanin n'a pas eu dans le monde du cinéma la reconnaissance qu'il méritait. Il n'a eu aucune nomination aux César", a dit le réalisateur. Pour Jack Lang, "le film +Train d'enfer" que Roger Hanin a réalisé, inspiré d'un fait divers, est l'illustration profonde de sa révolte permanente contre toutes les formes d'excommunication et de racisme". "Je suis 100% casher sur le plan génétique. Je suis fils de communiste et petit-fils de rabbin. Je me sens très juif", disait Roger Hanin, converti au catholicisme en se mariant. Outre son rôle de Navarro, c'est sa proximité avec François Mitterrand qui a contribué à sa notoriété et à son surnom, "le beauf". "Roger Hanin a beaucoup compté dans notre vie de famille: on a beaucoup de souvenirs, il était très présent", a déclaré à l'AFP Gilbert Mitterrand. "C?est une page qui se tourne et nous renvoie aussi à ma tante Christine Gouze-Renal, qui comptait beaucoup pour nous et était indissociable de ma mère, Danielle Mitterrand: c'était fusionnel entre elles", a ajouté le fils du président.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire