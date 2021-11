LYON-CAEN (4-1) : troisième défaite pour Malherbe

Après les défaites face à Lille et Reims, c'est face à l'Olympique Lyonnais que le SM Caen a buté ce dimanche 14 février. En ce jour de Saint-Valentin les Lyonnais ont joué les bourreaux des coeurs, s'imposant dès la première mi-temps avec trois réalisations. Après des buts d'Umtiti (12e) et Lacazette (16e) au premier quart d'heure de jeu, les Caennais ont manqué le 2-1 et c'est finalement Cornet qui a inscrit le troisième but lyonnais avant la pause (45e).

Toujours dominés en seconde mi-temps, les Caennais ont pu sauver l'honneur grâce à un but d'Andy Delort à la 58e minute. La réponse lyonnaise est intervenue à la 83e minute grâce à Tolisso.

Grâce à cette victoire Lyon remonte sur la deuxième place du podium de Ligue 1. Caen est 10e au classement provisoire avec 36 points.

La feuille de match