EELV Basse-Normandie regrette l'entrée des Verts au gouvernement

EELV voit vert, depuis jeudi 11 février. Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale du mouvement, mais aussi deux ex-membres du parti, Jean-Vincent Placé et Barbara Pompili, ont accepté des postes de ministre et secrétaires d'Etat dans le gouvernement de Manuel Valls.

Pas pour but de faire avancer l'écologie

Une nouvelle qui déplait aux militants d'Europe-Ecologie-les-Verts de Basse-Normandie, qui publie un texte intitulé "Nous ne sommes pas Emma, Barbara ou Jean-Vincent", dans lequel l'antenne régionale affirme qu'elle se "désolidarise" des trois écologistes. "Non, les conditions de la rentrée des écologistes dans un gouvernement ne sont pas plus réunies aujourd'hui que lors des départs de Cécile Duflot et Pascal Canfin". Pour EELV Basse-Normandie, l'entrée de ces trois personnalités au gouvernement n'a pas pour but de faire avancer l'écologie. "À quelques mois du début de la campagne présidentielle, il s'agit pour François Hollande de présenter un rassemblement, fut-il factice, autour de lui. Les écologistes ne sont pas dupes".

L'écologie est auprès des paysans

Pour les militants normands, l'écologie est auprès des paysans qui pratiquent une agriculture de qualité, des entreprises qui travaillent sur le énergies renouvelables, l'économie sociale et solidaire, les associations qui défendent leur territoire, comme à Nonan-le-Pin. Dans tous les cas, "loin des clameurs et des fracas habituels lors des remaniements ministériels".