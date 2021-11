EPR de Flamanville : le couvercle de la cuve arrivé à bon port

Ils l'auront suivi jusqu'au bout du parcours. Selon les militants de Greenpeace, le couvercle de la cuve de l'EPR est entré sur le chantier de Flamanville vers 20h45 ce vendredi 12 février.

Ce convoi de 110 tonnes avait quitté l'usine Areva de Chalon-sur-Saône lundi 8 février au petit matin, sous le regard de l'ONG. Vendredi, alors qu'il se trouvait à Evrecy, à une vingtaine de kilomètres de Caen, 13 militants ont bloqué le couvercle pendant près de six heures. Ils ont été placés en garde à vue pour "entrave à la circulation", puis relâchés dans la soirée. "La procédure va être transmise au Parquet pour examen" a indiqué la procureure de Caen à l'AFP.

Quelques dizaines de militants étaient à nouveau mobilisés en soirée, pour "accueillir" le couvercle aux abords du site de Flamanville. Ils ont déployé des banderoles et rappelé la grande mobilisation anti-nucléaire des 1er er 2 octobre prochains.

La cuve, déjà installée sur le chantier, et son couvercle sont des éléments sur lesquels l'Autorité de Sûreté Nucléaire a relevé une "anomalie sérieuse" dans la composition de l'acier avec lequel ils sont fabriqués, qui présente une forte concentration en carbone à certains endroits, qui conduirait à une moindre résistance. Areva, concepteur de ces équipements, conduit cette année une batterie de tests qui doit permettre de démontrer leur résistance. En fonction des résultats, l'Autorité de Sûreté décidera s'il est possible d'utiliser cette cuve. Résultats attendus au second semestre 2016.