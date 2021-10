La Havane (AFP). Le patriarche russe Kirill à Cuba pour une rencontre historique avec le pape François

Cette rencontre sera la première entre un patriarche de l'Eglise orthodoxe russe et un chef de l'Eglise catholique romaine depuis le schisme entre les Eglises d'Orient et d'Occident de 1054. Arrivé dans l'après-midi à bord d'un avion gouvernemental russe, Kirill a été accueilli à l'aéroport José Marti par le président cubain Raul Castro, ont constaté des journalistes de l'AFP. "J'arrive ici pour une visite d'amitié, à l'invitation du chef d'Etat de Cuba (...) Les peuples de Russie et de Cuba sont unis par de nombreuses années de collaboration, de coopération et d'amitié", a déclaré Kirill dans une brève allocution à son arrivée. Le patriarche russe entame à Cuba un périple latino-américain de 11 jours qui doit également le mener au Paraguay puis au Brésil. De son côté, le pape François fera étape à Cuba avant de gagner le Mexique. Les deux chefs religieux, qui avaient besoin d'un terrain neutre, profiteront de ces voyages pour se retrouver quelques heures à l'aéroport de La Havane vendredi après-midi. Cette rencontre historique, préparée de longue date dans le plus grand secret, commencera par un entretien de deux heures et "se conclura par la signature d'une déclaration commune", selon un communiqué conjoint des deux Eglises.

