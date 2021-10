A Caen, un docu défie les troubles du langage

Les nouvelles technologies ont cet avantage : elles permettent de pousser des portes pour découvrir des univers inconnus pour certains. Il en va ainsi de la série documentaire Dystance relative, dont la deuxième saison est sortie lundi 1er février sur Youtube. Son objectif ? Suivre sur quatre ans, l'évolution de jeunes du Centre ressource de l'ouïe et de la parole, basé à Bretteville-sur-Odon. "Dans notre classe, nous souffrons de dyslexie et ou de dysphasie, et on est contents de voir que ce documentaire permet à certains de comprendre nos problèmes", explique Dany, membre du groupe des huit adolescents au cœur du projet.

"On est loin d'être bêtes"

Tous ont souffert à un moment de leur parcours. "Dans nos écoles, on nous traitait d'abrutis et je pense que ce projet montre qu'on est loin d'être bêtes", souligne Alicia, l'une de ses camarades. "Et puis si ça peut aider des enseignants à comprendre pourquoi on ne sort pas le bon mot au bon moment, et surtout qu'on ne fait pas exprès de dire fleur à la place de peur par exemple, c'est super", complète Yannis. Le documentaire permet aussi d'apprendre que les troubles complexes du langage ne peuvent être diagnostiqués qu'à partir du moment où les enfants entrent en CP.

Ce travail a également gonflé le capital confiance de ces jeunes. Les progrès accomplis au niveau de la prise de parole entre les scènes filmées l'an passées et celles tournées récemment sont saisissants. Les confessions face caméra le sont tout autant.