L'attaque des Huskies de Rouen s'étoffe. Après le retour de Larry Infante et l'arivée d'Anfrew Medeiros, le club vient d'annoncer le recrutement de Mike Taylor, jusque-là frappeur des Diamonds de Pittsburg.

A 32 ans, ce joueur de 1,93m et 98 kg devrait apporter son expérience et son leadership et aider les Huskies à bien figurer en championnat (où les Normands visent le titre) et en Coupe d'Europe.