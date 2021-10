Beyrouth (AFP). Syrie: la diplomatie tente de rebondir en pleine offensive d'Alep

Les principaux acteurs se retrouvent à Munich moins de deux semaines après la suspension d'un nouveau cycle de négociations initié par l'ONU avec le régime et l'opposition. La reprise de ces pourparlers, prévue le 25 février, semble déjà compromise puisque l'opposition l'a conditionnée mercredi à une levée par le régime des sièges des villes tenues par les rebelles et l'arrêt des bombardements. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a ouvertement exprimé sa frustration face à ces blocages. Il a dénoncé à la fois Moscou et Téhéran pour être "complices" des horreurs du régime syrien, et Washington pour ses "ambiguités" et son manque d'engagement dans le dossier. La réunion à Munich du Groupe international de soutien à la Syrie se tient alors que les pressions s'accentuent sur la Turquie pour qu'elle ouvre sa frontière aux quelque 30.000 personnes ayant fui les zones de combat dans le nord de la Syrie. Ces civils, pour la plupart des femmes et des enfants, vivent dans des camps saturés à proximité du poste-frontière d'Oncupinar, fermé depuis des mois. Médecins sans frontières (MSF) a averti mercredi que le système de santé dans cette région, déjà dévasté, était "près de s'effondrer". - "Carnage et ruines" - La situation est "horrible" à Tall Rifaat, une ville rebelle au nord d'Alep vers laquelle le régime se rapproche, a témoigné Abdel Karim Bahloul, un des très rares réfugiés ayant réussi passer en Turquie. "Les enfants meurent sous les bombardements, de faim et de froid. Les gens sont sur les routes et n'ont nulle part où aller. Les frappes russes ont fauché des vies à Tall Rifaat et dans d'autres villes. Il n'y a que sang, carnage et ruines", a-t-il ajouté. MSF s'est dit "particulièrement inquiet pour les gens vivant en dehors des camps, et qui ont reçu quasiment aucune aide". "Toute escalade dans les combats aggravera la crise humanitaire dans le secteur", a mis en garde l'ONG, parlant notamment de risques de pneumonies. Des camions venus de Turquie ont de nouveau traversé mercredi la frontière pour transporter de l'aide aux Syriens. Mais Ankara n'entend pas, pour le moment, ouvrir l'accès aux déplacés, affirmant accueillir déjà 2,7 millions de réfugiés syriens. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a jugé qu'il était "hypocrite que certains disent à la Turquie +ouvrez vos frontières+ alors que parallèlement, ils ne disent pas à la Russie qu'+assez c'est assez+". "Nous laisserons entrer les Syriens qui souhaitent venir mais notre priorité est de bâtir un nouveau camp afin d'accueillir des Syriens sur le territoire syrien", a-t-il ajouté. - "Complices" - Sur le front, au nord de la ville d'Alep, les combats entre régime et rebelles faisaient rage dans la localité de Tamoura, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Depuis le début de son offensive le 1er février, le régime a repris de nombreux secteurs et assiège les rebelles dans les quartiers Est de la ville d'Alep, faisant craindre pour le sort de quelque 350.000 civils. Selon l'OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, 506 personnes ont été tuées en 10 jours dans la province d'Alep. Parmi elles figurent 89 civils dont 23 enfants tués par les raids russes, a précisé l'ONG. En poursuivant ses frappes, la Russie semble sourde aux appels à cesser le feu et dément que ses raids tuent des civils. Ces raids "favorisent directement" l'essor du groupe Etat islamique (EI), a dénoncé l'émissaire du président Barack Obama pour la coalition internationale anti-jihadistes, Brett McGurk. "La Russie et le régime visent délibérément l'opposition et par conséquent renforcent Daech", a également insisté Philip Hammond, le chef de la diplomatie britannique. L'EI est présente dans l'est de la province d'Alep mais n'a pas pris part aux combats des derniers jours. Au contraire des forces kurdes, actives dans les zones proches de la frontière, qui ont conquis des localités aux rebelles. Une délégation de Kurdes syriens a par ailleurs ouvert un bureau de représentation à Moscou, un choix symbolique à l'heure où le Kremlin cherche à les inclure dans les négociations de paix malgré l'opposition d'Ankara. "La Russie est un acteur important au Moyen-Orient. Elle n'en est pas seulement un acteur, elle écrit aussi le scénario", a déclaré Merab Shamoïev, dirigeant de l'Union internationale des associations publiques kurdes. La Syrie est également au centre de la réunion à Bruxelles des ministres de la Défense de l'Otan, qui examinent la demande d'aide d'Ankara et de Berlin pour faire face à la crise migratoire.

