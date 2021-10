Windows VS Apple - Emmanuelli VS Fillon - Shakira pour mettre tout le monde d'accord.

Parmi ces vidéos, il y a le (pas très joli) geste d'Henri Emmanuelli à François Fillon à l'Assemblée mardi.

Découvrez également ci-dessous la vidéo postée par un groupe de militants un peu particulier. ils se font appeler le collectif .WAV et leur truc, c'est la défense de Windows. Ils ont collé un logo Windows sur la bâche d’un Apple Store en cours de construction à Hambourg.

La vidéo qui met tout le monde d'accord, c'est le dernier clip de Shakira. Son nouveau look à vous couper le souffle contribue probablement au succès de la vidéo sur la toile. Déjà plusieurs millions de vues sur Internet pour le clip de son nouveau single "Rabiosa". Découvrez, en visionnant la vidéo ci-dessous, comment ses cheveux alternent entre Brun (coupe mi-long) et Blond. Elle avait déjà été brune il y a quelques années, mais on avait oublié. Rappelons que Shakira se produira en concert à Bercy lundi et mardi soir.