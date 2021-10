Paris (AFP). Feu vert provisoire du Conseil d'Etat au passage en gratuit de LCI

Le rejet du référé, une procédure d'urgence qui visait à suspendre ce passage en gratuit, "ne préjuge en rien du fond de l'affaire, qui sera jugée définitivement dans les prochains mois", prévient la haute juridiction. En attendant, les téléspectateurs auront bien accès, au plus tard le 5 avril, à une nouvelle chaîne d'info en continu, qui promet un ton "moins anxiogène" que ses concurrentes, avec une priorité donnée aux magazines sur l'actualité chaude. Des engagements pris par TF1 auprès du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) pour obtenir fin décembre son passage en gratuit. TF1, qui discute actuellement des derniers détails de sa grille avec le régulateur, espère même faire passer LCI en clair dès le début mars. Une révolution pour cette chaîne lancée en 1994, qui a toujours été payante mais déficitaire. Pionnière des chaînes d'info, LCI, visible seulement sur les box, généralement en option, n'est plus actuellement regardée que par 13.000 téléspectateurs en moyenne. Pour la relancer, depuis plusieurs années TF1 demandait en vain son passage en gratuit. En 2014, le CSA avait refusé, mais le Conseil d'Etat avait annulé cette décision pour vice de procédure. En décembre dernier, après avoir réexaminé le dossier, le CSA a changé d'avis et accordé la gratuité à la chaîne d'info du groupe TF1, en prenant en compte un impératif économique (TF1 menaçait de fermer LCI si elle restait payante) et une grille davantage axée sur l'analyse et le décryptage. Avec LCI, la France sera l'un des rares pays offrant trois chaînes d'info en continu, un créneau qui n'attire pour l'instant que 3% des téléspectateurs. - 'Pas de situation d'urgence' - Très inquiet de cette concurrente épaulée par TF1, la plus puissante chaîne privée d'Europe, BFMTV et sa maison-mère NextRadioTV ont déposé deux recours auprès du Conseil d'Etat: l'un en référé pour suspendre en urgence l'autorisation, l'autre sur le fond qui sera jugé en automne. Le groupe d'Alain Weill a parallèlement ouvert un front judiciaire à Bruxelles pour "aide d'Etat". Mardi, le Conseil d'Etat a décidé que l'agrément du CSA pouvait entrer en vigueur immédiatement car "les requérants n'étaient pas dans une situation d'urgence qui justifierait que la décision du CSA soit suspendue". "La concurrence de LCI ne met pas en cause l'équilibre économique de BFMTV de façon suffisamment grave et immédiate", selon le Conseil. De plus, le passage de LCI en gratuit "n'est pas irréversible", a-t-il souligné, une référence au jugement sur le fond attendu cet automne. Il rejette ainsi l'un des principaux arguments de BFMTV. Lors de l'audience devant le Conseil d'Etat, TF1 avait fait valoir que la situation de LCI était d'"une gravité extrême", avec 80.000 euros de pertes par jour et 29 millions d'euros de pertes potentielles en 2016 si son agrément était suspendu. "Le passage de LCI en gratuit, c'est immédiatement des conséquences graves et irréversibles pour BFMTV", avait déploré de son côté Alain Weill, le patron de la chaîne. Selon lui, son résultat net, de 10 millions d'euros en 2015, serait divisé par deux en 2016 avec l'arrivée d'une troisième chaîne gratuite, "sans parler d'une quatrième", référence à la future chaîne d'info publique. NextRadioTV a aussi accusé le CSA de ne pas avoir pris en compte l'impact de cette future chaine d'info publique, qui devrait arriver prochainement sur la TNT, selon Alain Weill. L'avocat du CSA avait, de son côté, fait valoir que BFMTV pourrait résister à la concurrence, puisqu'elle a rejoint récemment le puissant groupe de télécoms Altice.

