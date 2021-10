Un robot made in Caen fait ses premiers pas en public

"Il reste encore tout un tas de choses à peaufiner ces deux prochaines années pour que la machine réponde aux services que son utilisateur attend d'elle, mais son niveau d'avancement est suffisamment important pour pouvoir commencer à la montrer", estime Abdel-Illah Mouaddib, coordinateur du projet. Equipé d'un écran et d'une multitude de capteurs sensorielles, il n'a aucune difficulté à appréhender son environement dès lors qu'il dispose des bonnes informations, utilisant notamment les coordonnées GPS ou un plan pour se déplacer.

En fonction de ce qui lui est demandé, Cadomus pourra accompagner un client vers un produit en promotion, ou aider une personne aveugle à trouver son chemin jusqu'au magasin souhaité. "Mais les applications sont très nombreuses : elle peut être programmée pour détecter les colis suspects, ou pour être utilisé dans une résidence seniors ou un musée."

Abdel-Illah Mouaddib au sujet des services possibles rendus par Cadomus. Impossible de lire le son.

Une fois totalement développé, il faudra alors trouver une société prête à le produire en série, notamment pour abaisser son coût de fabrication qui est actuellement de l'ordre de 50 000 euros. "Il s'agit là d'un véritable service d'avant garde, mais aussi une animation", estime de son côté, Véronique Debelle, maire-adjointe à Caen, en charge du commerce.

Ce robot est le fruit du projet COACHES (Cooperative autonomous robots in complex and human environments), d'envergure européenne et porté par le GREYC en partenariat avec l'Université de Caen Normandie (France), la Sapienza University of Rome (Italie), la Vrije Universiteit Brussel (Belgique) et la Sabanci Universitesi (Turquie).