Un cadeau anti Saint-Valentin!

Pour la Saint Valentin, vous serez seul(e) et c'est entièrement de la faute de votre ex? La Wildlife Conservation Society a un cadeau tout trouvé pour vous et en plus il permet de sauver une espèce en voie de disparition!

Offrez le nom de la personne qui l'a bien méritée à... un cafard! Plus exactement une blatte de Madagascar, menacée d'extinction. Pour 10€, l'association se charge de créer des zones protégées pour l'espèce en question et le zoo du Bronx envoie à la personne un certificat l'avertissant qu'un cafard du Zoo porte bien son nom.

Les ex sont concernés mais aussi les collègues gonflants, beaux-parents, voisins bruyants ou autres énergumènes... ;)

Pour ce cadeau très spécial, rendez-vous ICI