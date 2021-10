Les Résultats de la 22e French Cup à Rouen

La Catégorie Novice Advanced, les plus jeunes

En Finlande, le patinage est le sport national, alors c'est tout naturellement qu'on retrouve un podium 100% finlandais chez les plus jeunes des patineuses: les Finettes se placent en 1ere place, suivies des Starlights et de la Team Dynamique. Les Françaises des Chrysalides sont en 6e position et les Magic Crystals en 7.

Rouen représenté chez les Juniors

Chez les Juniors, ce sont les Supremes Juniors du Canada qui remportent la compétition devant les Musketeers (Finlande) et les Skyliners (USA). La Team Jeanne d'Arc de Rouen se place 8e sur 11 devant les autres françaises: les Comètes Juniors de Dunkerque (9e) et les Zazous (10e).

Les Russes championnent de la catégorie Seniors

Chez les Seniors, ce sont les Russes de la Team Paradise qui ont remporté la compétition devant les Rockettes (Finlande) et la Team Unique (Finlande). Les Françaises de la Team Black Diam's Seniors finissent en 10e place sur 12.

Photos Romain Flohic.