Rouen. Si célèbre à l'international, si confidentielle en Normandie… 

L'Île Lacroix en fusion, 12 nations, des milliers de spectateurs et un niveau de sportif hors-normes, la 26e édition de la French Cup a encore offert un week-end superbe aux aficionados (ou pas) de patinage artistique. En plus, l'accueil, les conditions de travail et la disponibilité du Rouen Olympic Club pour permettre une couverture optimale de l'événement ne font qu'amplifier l'envie de faire connaître tant et plus ce rendez-vous. Car là est justement tout le paradoxe de cette French Cup. Réputée à l'internationale pour son organisation millimétrée, capable de proposer un défilé des délégations en ville et de promouvoir le nom de Rouen partout à l'étranger dans le monde du patinage artistique, la notoriété de cette compétition s'arrête aux frontières de la capitale normande. Pourquoi ? La popularité limitée du patinage artistique ? L'unique rendez-vous annuel ? La domination des Dragons de Rouen en sports de glace ? Probablement un peu de tout cela. Quoi qu'il en soit et à l'instar des 24 heures motonautiques qui est aussi un événement célèbre à l'international et trop peu connu dans l'intégralité de notre Normandie, cette French Cup met au jour notre mission au quotidien : celle de faire vivre et connaitre au plus grande nombre de normands, une épreuve incontournable de leur région. Plus que jamais, c'est la proximité avec les acteurs et promoteurs du sport normand qui parle et surtout, qui vous parle.

Les classements. Seniors : 1- Rockets (Finlande) : 227.4 pts, 2- Marigold Ice : 224.09, 3- Les Suprêmes (Canada) : 219.3 pts, Juniors : 1- Junost (Russie) : 205.2 pts, 2- Dream Edge (Finlande) : 191.2, 3- Musketeers (Finlande) : 186.5, Novices : 1- Finette (Finlande) : 81.4 pts, 2- Starlights (Finlande) : 71.9 pts, 3- Ice Dreams (Angleterre) : 43.7 pts